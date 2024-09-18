В Чувашии и Нижегородской области благоустроят федеральную трассу

Хуснуллин: на трассе М-12 открыли 6 многофункциональных зон дорожного сервиса

Шесть запланированных многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) открылись на федеральной трассе М-12 «Восток». Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«С запуском новой зоны сервиса на 778-м км автодороги в сторону Москвы все шесть МФЗ, запланированных на участке М-12 "Восток" в Республике Татарстан, открыты для обслуживания водителей и пассажиров. Первая многофункциональная зона на этом километре трассы по направлению в Казань начала работать в конце августа этого года. Еще по две зеркальные МФЗ расположены на 725-м км в Кайбицком районе Татарстана и на 820-м км в Лаишевском районе», – говорится в сообщении вице-премьера, опубликованном на сайте кабмина.

До настоящего времени на трассе М-12 от Москвы до Казани уже функционируют 21 многофункциональная зона дорожного сервиса. До конца текущего года планируется запустить еще три МФЗ – в Чувашской Республике и Нижегородской области.

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, все МФЗ на М-12 призваны обеспечить людей высоким уровнем клиентского сервиса, включая супермаркет, кафе и парковочные места не только для легковых машин, но и для грузового транспорта. В ближайшее время откроются зоны с уличными спортивными тренажерами для взрослых и детской площадкой с многофункциональным игровым комплексом, подытожил Петушенко.

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Источник: tass.ru