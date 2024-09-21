Автозавод запустил поезд на электротяге, но не для всех

Сотрудников Tesla будет возить на работу специальный электрический гига-поезд

Производитель электромобилей Tesla запустил поезд на своем заводе в Германии для перевозки сотрудников Tesla Gigafactory в Берлине. Поезд курсирует между двумя производственными цехами.

Giga Train

Решение о запуске гига-поезда обусловлено экономией, таким образом руководство решило избежать необходимости возводить новые парковки для персонала на территории завода. Кроме того, благодаря составу не будет пробок на подъезде к производственной площадке.

Как и все автомобили Tesla, поезд работает на электричестве, причем зарядка происходит непосредственно от путей во время движения по специальным рельсам. Также он может передвигаться по стандартным путям посредством использования батареи. Отмечается, что состав рассчитан на 120 посадочных мест и способен перевозить до 500 человек за одну поездку.

Благодаря литий-титано-оксидным аккумуляторам японского производителя Toshiba поезд проедет до 120 км на одном заряде. Примечательно, что сама Tesla не является владельцем поезда, но предусмотрительно нанесла на него надписи Giga Train.

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Источник: auto.mail.ru