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Эксперты определили самые доступные места для отдыха в России

Илья Уманский: Дешевле всего отдых в отелях Калмыкии и Магаданской области

По данным президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, наиболее бюджетный отдых в 2024 году в Калмыкии, Магаданской, Орловской и Вологодской областях, а также в республике Марий Эл.

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Калмыкия занимает первое место по доступности со средней стоимостью ночи в отеле всего 3296 рублей. На втором месте Магаданская область – 4003 рубля, затем Орловская (4073 рубля), Вологодская (4245 рублей) и Республика Марий Эл (4372 рубля).

Средняя стоимость ночи в гостинице по России выросла на 21% по сравнению с прошлым годом и составляет 7800 рублей. В Москве этот показатель достигает 20 600 рублей, в Краснодарском крае – 60 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – 29 300 рублей.

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Цены на авиабилеты увеличились, в среднем, на 30%, составив 9900 рублей за перелет в одну сторону, а стоимость билетов на поезда подорожала на 25%. Из-за этого растет популярность поездок на автомобилях, отметил эксперт.

Недавно в Роскачестве назвали самые популярные виды туризма в России: 44% предпочитают отправляться в путешествия на самолете, 43% – на автомобиле, а 42% – на поезде.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
21.09.2024
Фото:Wikimedia
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