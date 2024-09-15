Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выяснили, как любят отдыхать россияне
15 сентября
Выяснили, как любят отдыхать россияне
В Роскачестве назвали самые популярные виды...
БМД-4М усилен со всех сторон. В комплекте экраны, решетки, сетки, «мангал».
15 сентября
Экраны и решетки — вот как работает дополнительная броня
«За рулем» рассказал о методах усиления защиты...
Как понять, что тормозные колодки пора менять
15 сентября
Как понять, что тормозные колодки пора менять
Эксперт Константинов перечислил три признака...

Выяснили, как любят отдыхать россияне

В Роскачестве назвали самые популярные виды туризма в России

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование, чтобы выяснить отношение россиян к туристической отрасли в стране.Согласно опросу, 62% респондентов считают, что в России имеется широкий выбор туристических направлений, а 54% отмечают разнообразие форматов отдыха.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Из опрошенных, 44% предпочитают отправляться в путешествия на самолете, 43% - на автомобиле, а 42% - на поезде (можно было выбрать несколько вариантов ответа). О хорошем уровне условий и сервиса в российских гостиницах заявили 37%, а 30% удовлетворены соотношением цены и качества.

Большинство россиян довольны качеством гостиничных услуг: 60% отмечают вежливость и компетентность персонала, 58% - чистоту номеров, 56% - наличие необходимых удобств, 55% - чистоту общественных зон и соответствие условий проживания заявленным, 51% - комфортность номеров и общественных зон, а 50% - соотношение цены и качества услуг.

3 причины, по которым не стоит путешествовать вместе с некоторыми друзьями

Наибольший интерес россияне проявляют к морским курортам (91%). В числе популярных направлений также культурные поездки, лечебно-оздоровительные туры, а также морские и речные круизы. Гастрономический туризм привлекает 71% опрошенных, а 65% предпочитают отдых в уединенных местах, вдали от цивилизации.

Глэмпинг (комфортный кемпинг) интересен 62% россиян, а традиционный кемпинг привлекает 48%.

Кроме того, 62% респондентов выбрали автотуризм как комфортный способ путешествия.

  • «За рулем» можно читать в Viber

«За рулем» рекомендует эти онлайн-сервисы для путешествий

Яндекс.Путешествия – крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью. В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.
Островок RU – предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам. Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.
Суточно.ру – 280 тыс. вариантов квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью. При внесении предоплаты банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека в виде бонусов. Бонусами можно оплатить до 10% от стоимости проживания или поделиться с друзьями.
Реклама: ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg
ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi
ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH

Источник, инфографика: Роскачество

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / lookstudio
15.09.2024
Фото:freepik / lookstudio
Поделиться:
Оцените материал:
0