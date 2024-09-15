Выяснили, как любят отдыхать россияне

В Роскачестве назвали самые популярные виды туризма в России

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование, чтобы выяснить отношение россиян к туристической отрасли в стране.Согласно опросу, 62% респондентов считают, что в России имеется широкий выбор туристических направлений, а 54% отмечают разнообразие форматов отдыха.

Из опрошенных, 44% предпочитают отправляться в путешествия на самолете, 43% - на автомобиле, а 42% - на поезде (можно было выбрать несколько вариантов ответа). О хорошем уровне условий и сервиса в российских гостиницах заявили 37%, а 30% удовлетворены соотношением цены и качества.

Большинство россиян довольны качеством гостиничных услуг: 60% отмечают вежливость и компетентность персонала, 58% - чистоту номеров, 56% - наличие необходимых удобств, 55% - чистоту общественных зон и соответствие условий проживания заявленным, 51% - комфортность номеров и общественных зон, а 50% - соотношение цены и качества услуг.

Наибольший интерес россияне проявляют к морским курортам (91%). В числе популярных направлений также культурные поездки, лечебно-оздоровительные туры, а также морские и речные круизы. Гастрономический туризм привлекает 71% опрошенных, а 65% предпочитают отдых в уединенных местах, вдали от цивилизации.

Глэмпинг (комфортный кемпинг) интересен 62% россиян, а традиционный кемпинг привлекает 48%.

Кроме того, 62% респондентов выбрали автотуризм как комфортный способ путешествия.

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Источник, инфографика: Роскачество