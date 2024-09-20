Эти машины могут совсем исчезнуть с рынка РФ из-за роста утильсбора – список

Эксперты перечислили модели иномарок, которые навсегда покинут авторынок России

Автомобили японского автопрома и европейских марок могут не выдержать удар ставок утилизационного сбора, поэтому некоторые модели могут навсегда уйти с авторынка России. Таким мнением поделились эксперты автоотрасли.

По мнению автоэксперта Сергея Логинова, первыми под ценовой удар попадут «японцы» и «немцы».

«То есть автомобили, которые до этого завозили в Россию по параллельному импорту. Уйдут с рынка наиболее популярные модели с объемами двигателя от двух до трех литров. Навскидку можно назвать наиболее популярные модели – Toyota RAV4, Camry, BMW», – предположил эксперт.

Резко вырастут в цене пятилетние BMW X3, добавил Логинов

«Утильсбор для них станет существенно выше, с одной стороны, машины эти были в среднем ценовом сегменте – до 5 млн руб., но теперь они станут стоить свыше 6 млн, и это только навскидку», – объясняет специалист.

Судьба таких машин на отечественном рынке незавидна, констатирует Логинов, поэтому их покупка станет далеко не столь очевидной. Что касается китайских машин, то у них не должно возникнуть таких проблем, так как большая часть моделей оснащена мотором объемом 1,5-2 литра, это вписывается в рамки утильсбора, уточняет Логинов.

«Насчет конкретных моделей сказать сложно, но в конечном итоге выживут либо премиальные марки, у которых цена имеет второстепенное значение, либо те марки, сборка которых будет локализована в России. Остальные по большей части будут вынуждены покинуть наш рынок», – подчеркивает Евгений Соловьев.

По его мнению, в России останутся такие модели, как Haval, Chery, Changan (как минимум – под брендом Волга). Не исключено, что это будет Geely, локализованный на данный момент в Белоруссии под брендом Belgee, резюмировал Соловьев.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: aif.ru