Их даже в дар не примут — самые ненужные иномарки в России

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«За рулем» назвал 12 машин, которые очень сложно или невозможно перепродать

Факторы, снижающие ликвидность автомобиля на вторичном рынке

  • Цена. Переоцененные автомобили с пробегом долго ожидают покупателя. Причин завышенной цены две. Во-первых, некоторые модели изначально, еще на первичном рынке, имели более высокую цену в сравнении со стоимостью одноклассников других марок. На вторичке это становится недостатком. Во-вторых, сами автовладельцы часто переоценивают свои машины, помня о том, сколько сил и средств было в них вложено.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
  • Позиционирование марки. Порой некоторые производители, модельный ряд которых состоит, в основном, из бюджетных машин, вдруг выпускают дорогой автомобиль, с претензией на премиальность. Однако в глазах потребителей такая модель все равно имеет более низкий статус. Также многие покупатели при выборе руководствуются национальным критерием. Не в почете в разные времена были корейские, китайские, французские бренды...

Кроссовер — пустая трата денег! Вот 18 причин
  • Комплектация. Многие покупатели по-прежнему с недоверием относятся к роботизированным коробкам передач и вариаторам из-за распространенного мнения об их недостаточной надежности. Также сторонятся определенных групп моторов: малообъемных двигателей (рабочий объем менее 1,4 л) с турбонаддувом и, наоборот, бензиновых агрегатов с излишней мощностью и рабочим объемом (из-за слишком большого транспортного налога). Традиционно не пользуются спросом бедные комплектации в сочетании с механической коробкой передач.
  • Редкость и специфичность модели. Марки и модели, пользовавшиеся ограниченным спросом на первичном рынке и имеющие узкую целевую аудиторию (например, Alfa Romeo), надолго зависают на площадках подержанных машин.

И вот какие автомобили по этим причинам зависают на вторичке, если не снизить на них цену.

Едва появившись, Мерседесы B-класса продавались хорошо, а сейчас спрос на них крайне мал. При этом многие продавцы считают, что машина недооценена.
Седан Ford Fiesta считается тем еще «висяком». Хотя явных причин для этого нет. Плохо продаются любые модификации Фиесты. Странно, особенно если учесть, что сама марка пользуется большой популярностью на вторичке.
Дальше идут «неудачные» комплектации популярных машин. Skoda Yeti c наддувным бензиновым мотором 1.2 TSI – «гадкий утенок» на вторичном рынке. Машины с таким двигателем отпугивают не только скромными динамическими характеристиками, но и народной молвой о ненадежности агрегата.
Компанию Yeti составил Nissan Qashqai с аналогичным наддувным мотором 1.2. Некоторые продавцы стараются вообще не брать такие машины на реализацию.
Opel Astra J с кузовом хэтчбек в начальных комплектациях долго ждет покупателей, особенно если оснащен механической коробкой передач. Примечательно, что подобные модификации, но с кузовом седан или универсал, пользуются хорошим спросом.
Chevrolet Cruze с бензиновым турбомотором 1.4 дорог, и за эти же деньги можно подобрать машину поинтереснее – Ford Focus или VW Golf. Они будут лучше оснащены. С аналогичным агрегатом продаются и Опели Астры – в глазах потребителей эта марка более статусная, чем Chevrolet.
Покупатели обходят стороной и подержанные кроссоверы Hyundai Tucson с роботизированной коробкой передач из-за опасений по поводу надежности трансмиссии.
Suzuki Grand Vitara с механической коробкой передач – долгожитель в автосалонах подержанных машин. Целевая аудитория этой модели предпочитает классические автоматы, который у кроссовера есть.
Nissan Terrano – клон популярного и очень ликвидного кроссовера Renault Duster. «Псевдояпонец» имел более высокую цену на первичном рынке, что и сыграло против него на вторичке. Относительно быстро уходят машины с минимальными пробегами, а на остальные надо сильно снижать цену.
Suzuki SX4 с пробегом также часто отличается завышенной ценной, по мнению многих покупателей. За сопоставимые деньги можно приобрести автомобиль классом выше.
Не удалось найти свою нишу и компактному хэтчбеку Hyundai I30. Особенно долго продается версия с мотором 1.4 и механической коробкой передач. Часто, узнав цену, покупатели смотрят в сторону моделей других марок.
Неожиданно отличился, казалось бы, очень востребованный пикап Mitsubishi L200. Машина оказалась чересчур переоцененной. Если не снизить стоимость, покупатели уйдут. Часто вместо L200 выбирают пикап Volkswagen Amarok.
  • «За рулем» перечислил опасные мифы о том, как улучшить свой автомобиль.

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«За рулем»
Фото:компании-производители и «За рулем»
Количество просмотров 24
18.09.2024
Фото:компании-производители и «За рулем»
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