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Как оформить купленную иномарку, чтобы не платить повышенный утильсбор

Эксперт Кривомаз назвал россиянам законный способ уменьшить размер утильсбора

Чтобы платить уменьшенный утилизационнный сбор, нужно заказывать автомобиль напрямую на физическое лицо, об этом рассказал руководитель проекта CDEK.Shopping Auto Александр Кривомаз.

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«Если автомобиль доставляют на конечного пользователя, то это позволяет физическим лицам напрямую оплачивать утилизационный сбор в размере 3,4 тыс. рублей. Для тех россиян, кто привозит автомобили для перепродажи в течение года, или для юридических лиц утилизационный сбор увеличится с 1 октября. И по разным оценкам может составлять от 150 тыс. до 2,3 млн руб.», – уточнил специалист.

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Подобные сервисы являются не перевозчиками, а выполняют поручение по выкупу конкретного автомобиля за границей. И в этом случае будет действовать утильсбор для частного покупателя, объяснил Кривомаз.

В экспертном сообществе подчеркивают, что на фоне повышения утильсбора цены на авторынке вырастут примерно на 10-15%, потому что дилеры будут вынуждены закладывать расходы в конечную стоимость машины.

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Напомним, с 1 октября 2024 года утильсбор увеличится на 70-85%, ставка ежегодно будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года. Новая мера не распространится на частных покупателей или физических лиц, ввозящих автомобиль из-за рубежа для личного использования.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:Depositphotos
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