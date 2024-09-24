Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция
Бесплатно зарядить электрокар возможно на ЭЗС проекта «Энергия Москвы» на территории ВДНХ.
Чтобы бесплатно выехать с ВДНХ после подзарядки, необходимо:
- иметь талон на парковку;
- иметь СТС автомобиля;
- обратиться в инфоцентр ВДНХ.
Найти ближайшую ЭЗС, построить быстрый маршрут и забронировать станцию можно с помощью приложения «Московский транспорт».
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
— На территории ВДНХ мы установили 5 зарядных станций городского проекта «Энергия Москвы». На них можно подзарядить электромобиль от 30 минут. Станции находятся в парковочных зонах около 2-го Лихоборского, Совхозного, Хованского въездов, на Октябрьской площади, а также вблизи паркинга на Хованской улице. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобную зарядную инфраструктуру для электромобилей.
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Источник: Дептранс Москвы