Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция

Как бесплатно выехать с ВДНХ после зарядки на ЭЗС проекта «Энергия Москвы»

Бесплатно зарядить электрокар возможно на ЭЗС проекта «Энергия Москвы» на территории ВДНХ.

Чтобы бесплатно выехать с ВДНХ после подзарядки, необходимо:

иметь талон на парковку;

иметь СТС автомобиля;

обратиться в инфоцентр ВДНХ.

Найти ближайшую ЭЗС, построить быстрый маршрут и забронировать станцию можно с помощью приложения «Московский транспорт».

Инструкция для бесплатного выезда с ВДНХ после зарядки на ЭЗС проекта «Энергия Москвы»

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— На территории ВДНХ мы установили 5 зарядных станций городского проекта «Энергия Москвы». На них можно подзарядить электромобиль от 30 минут. Станции находятся в парковочных зонах около 2-го Лихоборского, Совхозного, Хованского въездов, на Октябрьской площади, а также вблизи паркинга на Хованской улице. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобную зарядную инфраструктуру для электромобилей.

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Источник: Дептранс Москвы