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Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция
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Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция

Как бесплатно выехать с ВДНХ после зарядки на ЭЗС проекта «Энергия Москвы»

Бесплатно зарядить электрокар возможно на ЭЗС проекта «Энергия Москвы» на территории ВДНХ.

Чтобы бесплатно выехать с ВДНХ после подзарядки, необходимо:

  • иметь талон на парковку;
  • иметь СТС автомобиля;
  • обратиться в инфоцентр ВДНХ.

Найти ближайшую ЭЗС, построить быстрый маршрут и забронировать станцию можно с помощью приложения «Московский транспорт».

Инструкция для бесплатного выезда с ВДНХ после зарядки на ЭЗС проекта «Энергия Москвы»
Инструкция для бесплатного выезда с ВДНХ после зарядки на ЭЗС проекта «Энергия Москвы»

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— На территории ВДНХ мы установили 5 зарядных станций городского проекта «Энергия Москвы». На них можно подзарядить электромобиль от 30 минут. Станции находятся в парковочных зонах около 2-го Лихоборского, Совхозного, Хованского въездов, на Октябрьской площади, а также вблизи паркинга на Хованской улице. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобную зарядную инфраструктуру для электромобилей.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Дептранс Москвы

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва» | Дептранс Москвы
Количество просмотров 20
24.09.2024
Фото:АГН «Москва» | Дептранс Москвы
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