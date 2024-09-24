Осенью цены на подержанные машины пойдут вверх: названа причина

Россиян предупредили о росте цен на машины с пробегом после роста утильсбора

Рост цен на автомобили с пробегом, ввезенные по схеме параллельного импорта, ожидается сразу после введения новых правил расчета утилизационного сбора. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова.

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«Что касается автомобилей внутреннего рынка, то рост цен начнется с конца сентября и в течение нескольких месяцев достигнет максимальных значений. Конкретные цифры удорожания автомобилей с пробегом будут зависеть от множества факторов, таких как денежно-кредитная политика ЦБ, курсы валют, дефицит отдельных сегментов и т.д.», – уточнил Гришаков.

В то же время замгендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов напомнил, что на фоне роста цен на новые автомобили традиционно дорожают и машины на вторичном рынке. Титов прогнозирует, что в сентябре спрос на автомобили и на первичном, и на вторичном рынках будет таким же высоким, как и в предыдущем августе. Но с ноября начнется тенденция снижения.

В «Автостате» уточняют, что цены на машины с пробегом на авторынке РФ снижаются уже шестой месяц подряд, средняя цена в августе опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей.

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Источник: autostat.ru