Парковка за 0 рублей — легко! Мы знаем, где есть такие в центре Москвы

Московские автовладельцы тестируют новые тарифы на платных парковках

Сотни москвичей из числа тех, кто подал заявку в Департамент транспорта столицы, получили доступ к специальной программе и протестировали новые тарифы на платных парковках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тестирование пилотного проекта динамического тарифа «Московский паркинг» запустил на прошлой неделе, оно продлится до 30 сентября. Участники тестирования на личном опыте убедились, что стоимость парковки может составлять 0 рублей, и по достоинству оценили инновационный проект. Чаще всего «нулевые» парковочные сессии запускали на пл. Тверская Застава.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов констатирует, что тестирование инновационного динамического тарифа, разработанного по решению мэра Москвы Сергея Собянина, проходит успешно.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы видим, как участники пользуются парковками, и обрабатываем их обратную связь. Стоимость уже не раз снижалась до 0 рублей, то есть водители фактически могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги», – подчеркнул заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности.

В Дептрансе уточнили, что динамический тариф:

регулирует стоимость парковки в зависимости от ее прогнозируемой загруженности;

при наличии большого количества свободных мест тариф может снизиться до 0 руб.

Все желающие принять участие в тестировании могут подать заявку на специальном сайте, пройдя по этой ссылке.

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Источник: пресс-служба Дептранса