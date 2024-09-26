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Рекорд туротрасли: в июле более 10 млн россиян совершили путешествия по России

В Минэке прогнозируют свыше 90 млн поездок по России к концу года

Туристический поток по России к концу 2024 года может составить порядка 91 млн поездок. Такими цифрами поделился временно исполняющий обязанности директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.

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«Мы в этом году прогнозируем около 91 млн туристов. Прошедший июль вообще был рекордным, когда внутри страны совершили путешествия больше 10 млн человек», – уточнил врио директора.
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Груша убежден, что у сферы туризма большие перспективы для развития. Ожидается, что доля туристической отрасли в ВВП страны к 2030 году увеличится до 5%, а турпоток по России достигнет 140 млн поездок в год. Рост номерного фонда ожидается примерно на 300 тыс.

«Это потребует колоссальных кадровых ресурсов. Только в индустрии туризма и гостеприимства потребуется порядка 400 тыс. новых работников», – рассказал врио директора департамента.

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Отмечается важная роль II Международного студенческого конгресса «Туризм будущего – будущее туризма» – он состоится 27 сентября, в Международный день туризма. По словам Груши, вовлечение студенческого сообщества играет большую роль, потому что уже на этапе студенческой скамьи у будущих профессионалов формируется четкое понимание трендов и новых идей в сфере. Для развития кадрового потенциала отрасли такие мероприятия архиважны, подытожил врио директора департамента.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
26.09.2024
Фото:Unsplash
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