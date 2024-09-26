Не выходя из дома: 2 клика, и оплатить проезд по платникам можно в приложении

На сайте Госуслуг появилась возможность оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД

Внести оплату за проезд по трассе М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) теперь можно на портале госуслуг. Минтранс РФ совместно с «Автодором» и Минцифры расширили систему оповещений о проезде по скоростным трассам с безбарьерной системой оплаты проезда на этих участках.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Все уведомления о поездках водители получат в личном кабинете на сайте Госуслуги и сразу там же смогут оплатить. Для этого на сайте нужно добавить номер транспортного средства и обновить приложение до последней версии. Информация о совершенной поездке появится в течение 24 часов.

Как это работает?

«Автодор» получает данные о госномере транспортного средства в момент проезда и передает их в Единый портал государственных и муниципальных услуг. Информация поступает в Госуслуги и другие сервисы, где указаны данные транспортного средства.

Пользователю приходит извещение о задолженности, и он оплачивает поездку без штрафа.

По всем возникающим вопросам водители могут обратиться в службу поддержки «Автодора» через форму обратной связи на сайте компании.

Оплатить можно сразу на сайте госуслуг в течение 5 дней.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: avtodor-tr.ru