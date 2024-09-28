Для пользы дела: сотрудники этих ведомств будут ездить по «платникам» бесплатно

Госдума разрешит Росгвардии, ФСБ и ВС РФ ездить бесплатно по платным трассам

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, наделяющий правом бесплатного проезда по платным автомобильным трассам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и ВС РФ.

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Инициаторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

«Законопроектом предлагается внести в пункт 2 части 1 статьи 41 федерального закона от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменение, предоставляющее право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам войск национальной гвардии РФ», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отмечается, что своевременное прибытие транспортных средств правоохранительных органов способствует оперативному пресечению преступлений и административных правонарушений и задержанию преступников.

Хинштейн отметил, что в настоящее время в рамках закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» правом бесплатного пользования платными трассами наделены сотрудники ряда ведомств и оперативных служб, включая полицию, пожарных, скорую помощь, военную автоинспекции, аварийно-спасательные службы.

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Источник: РИА Новости