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Современный кроссовер с внешностью Cayenne чуть дороже миллиона? Есть такой!

Представлен новый кроссовер Wuling Bingo с запасом хода 510 км за 10750 долларов

Китайские автопроизводители продолжают удивлять мир своими амбициозными проектами. В этот раз на арену вышел Wuling Bingo – новый кроссовер, доступный по цене, которая не ударит по карману даже самого скромного автолюбителя. Стартовая стоимость модели в Китае – всего 10 750 долларов, что делает ее одним из самых доступных электромобилей на рынке.

Wuling Bingo
Wuling Bingo

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Внешний вид Wuling Bingo, несмотря на бюджетность, нельзя назвать скучным. Его передняя часть, особенно в некоторых цветовых решениях, действительно напоминает Porsche Cayenne. Мощная решетка радиатора, узкие фары и стремительные линии кузова создают ощущение солидности и динамичности.

Wuling Bingo
Wuling Bingo
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Несмотря на свои компактные размеры (4090 х 1720 х 1575 мм), Wuling Bingo предлагает просторный салон с 5 посадочными местами. Особое внимание уделено эргономике: 23 отсека для хранения по всему салону помогут разместить все необходимое, а 882 мм пространства для ног на задних сиденьях обеспечат комфортную поездку даже высоким пассажирам. При необходимости, можно сложить задний ряд сидений, увеличив объем багажника до 1450 л, что позволяет перевозить габаритные грузы.

Интерьер Wuling Bingo
Интерьер Wuling Bingo

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Wuling Bingo комплектуется одним электромотором мощностью 100 л.с. и пиковым крутящим моментом 180 Нм. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить динамичный разгон: до 50 км/ч кроссовер ускоряется всего за 3,7 секунды. Запас хода, заявленный производителем, составляет 510 км, что вполне достойно для повседневной эксплуатации.

Конечно, Wuling Bingo не может претендовать на премиальную комплектацию. Здесь нет роскошных материалов отделки, а некоторые элементы салона могут показаться простыми. Но в целом, автомобиль предлагает современный и практичный дизайн, комфортный салон и достаточную мощность для повседневной езды.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 3
28.09.2024
Фото:CarNewsChina
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