Китайцы начали скупать немецкие заводы, которые закрываются из-за них же

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Nio планирует купить завод Audi в Бельгии, оказавшийся под угрозой закрытия

Недавно мир автомобильной промышленности удивила новость: китайский производитель электромобилей Nio рассматривает возможность покупки завода Audi в Бельгии. Это событие, казалось бы, противоречит недавним судебным разбирательствам между компаниями, но на самом деле является примером того, как быстро меняется ландшафт автомобильной промышленности, особенно в сегменте электромобилей.

Завод Audi в Бельгии
Завод Audi в Бельгии

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Завод в Форсте, Бельгия, выпускающий Audi Q8 e-tron, оказался под угрозой закрытия. Немецкий автогигант активно ищет покупателя, чтобы избежать сокращения 2910 рабочих мест и закрытия производства. Последний Audi Q8 e-tron должен сойти с конвейера в следующем году. Делегация Nio недавно посетила завод и должна была представить официальное предложение до 23 сентября. Это решение выглядит логичным для Nio.

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Сделка с заводом в Бельгии сулит китайской компании ряд преимуществ.

Во-первых, избежание высоких пошлин на импортируемые электромобили. С июля 2023 года Nio подпадает под действие тарифов ЕС на китайские электромобили, что значительно увеличивает стоимость автомобилей на европейском рынке. Производство в Бельгии позволит избежать этих пошлин.

Во-вторых, расширение присутствия на европейском рынке. Nio уже вышла на европейский рынок в 2021 году, но производство автомобилей в Бельгии станет стратегическим шагом для укрепления позиций компании в регионе.

В-третьих, доступ к опыту и инфраструктуре Audi. Завод в Бельгии обладает развитой инфраструктурой, опытом производства автомобилей, а также квалифицированными рабочими кадрами, что позволит Nio быстро начать производство электромобилей в Европе.

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Однако, история взаимоотношений Nio и Audi непроста. В начале года компании вели судебную тяжбу за право использовать названия ES6 и ES7. Audi утверждала, что использование этих названий нарушает ее права.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1
28.09.2024
Фото:CarNewsChina
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