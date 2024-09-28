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Названы весомые причины путешествовать в межсезонье

Низкие цены и отсутствие туристов признаны главными плюсами поездок в межсезонье

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Путешествия – это всегда прекрасно, но особенно привлекательными они становятся в межсезонье. Именно об этом свидетельствуют результаты свежего исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, в котором приняли участие 1823 пользователя. По данным опроса, 79% респондентов предпочитают путешествовать в низкий сезон, и их выбор обоснован рядом весомых аргументов.

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94% опрошенных отмечают самый главный плюс путешествий в межсезонье – возможность сэкономить. Цены на билеты и проживание в отелях в этот период, как правило, значительно ниже, что позволяет сделать путешествие более доступным.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Помимо экономии, 94% туристов отмечают ещё один немаловажный фактор – отсутствие толп туристов.

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Конечно, в межсезонье могут быть и свои нюансы. 88% опрошенных готовы мириться с ограниченным выбором развлечений и услуг в непопулярные месяцы.

Около трети туристов, участвовавших в опросе, признают, что погода является для них фактором, который вызывает определенные опасения. Непредсказуемые погодные условия могут повлиять на комфорт путешествия и сделать некоторые планы невозможными.

По мнению опрошенных туристов, Таиланд является самым привлекательным местом для путешествий в межсезонье. В пятерку вошли Турция, Китай, Россия и Италия.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
28.09.2024
Фото:Unsplash
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