Самый популярный бренд электрокаров все же заблокирует свои машины в РФ? Мнение эксперта

Rucars: Zeekr не сможет удаленно заблокировать свои автомобили в России

В России уже не один год доступны автомобили Zeekr, завезенные по схеме параллельного импорта. Однако, ходят слухи о возможности удаленной блокировки этих машин со стороны производителя. Так ли это на самом деле?

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Руководитель отдела продаж дилерского центра Rucars Владислав Захаров утверждает, что блокировка Zeekr в России невозможна. Он объясняет это тем, что бренд официально не представлен в России, а значит, у него нет ни дилерских центров, ни доступа к централизованной системе управления автомобилями.

Важно отметить, что существуют два типа обновлений программного обеспечения:

Дистанционное обновление: Производится через мобильный интернет и осуществляется часто, например, для исправления мелких ошибок или добавления новых функций.

Обновление у дилера: Такие обновления, как перепрошивка блоков управления двигателем, системами безопасности и тормозами, должны проводиться только в специализированных центрах.

По словам Захарова, блокировка автомобиля, например, отключение от мастер-аккаунта, приравнивается к очень серьезному обновлению, которое невозможно осуществить дистанционно. Такое действие подвергло бы опасности водителя и пассажиров, находящихся в машине во время движения.

Кроме того, Захаров подчеркивает, что ни один производитель не станет блокировать свои автомобили в России. По его словам, подобные действия могут привести к серьезным юридическим последствиям и репутационным потерям.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, нельзя отрицать, что некоторые ограничения в работе Zeekr в России все же есть. Так, например, фирменное приложение, которое ранее позволяло владельцам автомобилей управлять некоторыми функциями, такими как обогрев, вентиляция и блокировка дверей, сейчас не работает. Однако, как утверждает Захаров, и для этого уже существуют рабочие решения.

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Источник: Газета.Ru