Синоптик рассказал, когда в этом году нужно менять шины

Тишковец: В Центральной России до ноября снега не будет, шины можно не менять

В октябре снега в Центральной России не ожидается, поэтому смену летних шин на зимние можно отложить до ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Он отметил, что осадки в виде снега не ожидаются как минимум в течение первых двух недель октября – будут только дожди. При этом среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов только в конце октября – начале ноября.

Поэтому смену летних автомобильных шин на зимние необходимо планировать только на ноябрь, рекомендует синоптик.

В целом октябрь в Центральной России ожидается на 2-3 градуса теплее обычных климатических значений, а синоптики также предсказывают, что в поздней стадии осени жителей Центральной России ждет бабье лето.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Прайм»