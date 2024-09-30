Синоптик рассказал, когда в этом году нужно менять шины
В октябре снега в Центральной России не ожидается, поэтому смену летних шин на зимние можно отложить до ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Он отметил, что осадки в виде снега не ожидаются как минимум в течение первых двух недель октября – будут только дожди. При этом среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов только в конце октября – начале ноября.
Поэтому смену летних автомобильных шин на зимние необходимо планировать только на ноябрь, рекомендует синоптик.
В целом октябрь в Центральной России ожидается на 2-3 градуса теплее обычных климатических значений, а синоптики также предсказывают, что в поздней стадии осени жителей Центральной России ждет бабье лето.
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Источник: «Прайм»