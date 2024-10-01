Новый утильсбор: нам рассказали, как будут дорожать автомобили в течение 6 лет

Кадаков: скоро машины за 2,2–2,5 млн рублей подорожают на 120–150 тысяч

С 1 октября вступают в силу изменения в утилизационном сборе для автовладельцев. Вводится прогрессивная шкала индексации для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и спецтехники, с ежегодным увеличением в течение шести лет. Первое повышение составит 80%.

Изменения не коснутся владельцев автомобилей с объемом двигателя до 3 литров, купленных для личного пользования, если они оплатили таможенные пошлины и не планируют продажу в течение года. При продаже в течение года утильсбор пересчитывается и подлежит оплате.

Для автомобилей с объемом свыше 3 литров коэффициенты утильсбора увеличатся вдвое.

Для заграничных автомобилей, покупаемых с целью перепродажи в России, сбор вырастет на 70–85% с 1 октября текущего года и будет увеличиваться на 10–20% ежегодно до 2030 года. Ставки для автомобилей, ввезенных до 1 октября 2024 года, останутся прежними, если документы поданы до 1 ноября 2024 года.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Полагаю, что в ближайшее время автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей подорожают на 120–150 тысяч рублей, а автомобили ценой 4,5–5,0 млн рублей подорожают на 200–250 тысяч.

Опять же: не все сразу. Всё зависит от динамики продаж, нереализованных стоков и политики автопроизводителей.

Следующее подорожание – в начале 2025 года.

Упадут ли продажи? В октябре – точно нет. Покупатели по-прежнему живут под гнетом мысли, что дальше будет только дороже.

Возможно, лёгкая посадка будет в ноябре. Декабрь будет активным. Мертвый сезон на рынке наступит лишь в январе-феврале.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram