Как изменится жизнь российских водителей 1 октября?

С 1 октября в России вступят в силу новые ставки утильсбора для авто

С 1 октября 2024 года в России вступает в силу новое постановление правительства, которое внесет существенные изменения в систему утильсбора. Данный сбор оплачивают как импортеры, так и отечественные автопроизводители за каждый ввезенный или произведенный в России автомобиль.

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Ключевое изменение заключается в утверждении долгосрочной шкалы индексации утильсбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники до 2030 года. Базовая ставка утильсбора останется неизменной – 20 000 рублей. Однако значительно вырастут коэффициенты, которые зависят от типа и объема двигателя, а также возраста автомобиля.

Наиболее заметное подорожание ожидает автомобили с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 л, которые импортируются в Россию. В 2024 году утильсбор для них вырастет с нынешних 300 600 рублей до примерно 556 000 рублей. К 2025 году ставка составит уже около 667 000 рублей.

Еще более существенное повышение утильсбора затронет автомобили с двигателями:

от 2,0 до 3,0 л: ставка в 2024 году составит 1 563 000 рублей;

от 3,0 до 3,5 л: утильсбор вырастет в этом году до 1 794 600 рублей;

свыше 3,5 л: ставка вырастет в 2024 году до 2 284 750 рублей.

Эксперты считают, что рост утильсбора неизбежно приведет к существенному подорожанию автомобилей. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин прогнозирует, что стоимость даже базовых «китайцев» вырастет сразу на 300 000 рублей.

Повышение утильсбора будет происходить постепенно до 2030 года, поэтому цены на новые автомобили будут расти в течение длительного времени. Как это повлияет на спрос и доступность автотранспорта, покажет время.

Помимо этого, с октября россиянам станет проще оформлять мелкие ДТП. В бланке извещения об аварии появится QR-код, который будет вести на страницу «Госуслуг» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу.

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Источник: Известия