Как изменится жизнь российских водителей 1 октября?

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С 1 октября в России вступят в силу новые ставки утильсбора для авто

С 1 октября 2024 года в России вступает в силу новое постановление правительства, которое внесет существенные изменения в систему утильсбора. Данный сбор оплачивают как импортеры, так и отечественные автопроизводители за каждый ввезенный или произведенный в России автомобиль.

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Ключевое изменение заключается в утверждении долгосрочной шкалы индексации утильсбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники до 2030 года. Базовая ставка утильсбора останется неизменной – 20 000 рублей. Однако значительно вырастут коэффициенты, которые зависят от типа и объема двигателя, а также возраста автомобиля.

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Наиболее заметное подорожание ожидает автомобили с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 л, которые импортируются в Россию. В 2024 году утильсбор для них вырастет с нынешних 300 600 рублей до примерно 556 000 рублей. К 2025 году ставка составит уже около 667 000 рублей.

Еще более существенное повышение утильсбора затронет автомобили с двигателями:

  • от 2,0 до 3,0 л: ставка в 2024 году составит 1 563 000 рублей;
  • от 3,0 до 3,5 л: утильсбор вырастет в этом году до 1 794 600 рублей;
  • свыше 3,5 л: ставка вырастет в 2024 году до 2 284 750 рублей.

Эксперты считают, что рост утильсбора неизбежно приведет к существенному подорожанию автомобилей. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин прогнозирует, что стоимость даже базовых «китайцев» вырастет сразу на 300 000 рублей.

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Повышение утильсбора будет происходить постепенно до 2030 года, поэтому цены на новые автомобили будут расти в течение длительного времени. Как это повлияет на спрос и доступность автотранспорта, покажет время.

Помимо этого, с октября россиянам станет проще оформлять мелкие ДТП. В бланке извещения об аварии появится QR-код, который будет вести на страницу «Госуслуг» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
29.09.2024
Фото:Depositphotos
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