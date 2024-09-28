Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Китайский седан Geely Emgrand из парка «За рулем» наездил больше 10 тыс. км

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Geely Emgrand с заводским индексом SS11 выпускается с мая 2021 года. В Россию его везут из Китая с 1,5‑литровым атмосферником и классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. Такой комбинации на нашем рынке сегодня больше не найти. И в этом главный козырь Эмгранда, но не единственный.

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Не шумим

Машина попала к нам в сезон переобувки, и мы воспользовались возможностью измерить шум внутри салона. Благо зимними покрышками оказались «липучки» Hankook Winter i*cept iZ3. А летние – Giti Comfort F22. Это индонезийский бренд, который имеет заводы в Индонезии, США и Китае. Размерность шин в обоих случаях 205/50 R17.

Итак, на скорости 80 км/ч при движении по сухому асфальту московской кольцевой дороги (в отсутствии другого трафика) шумомер зафиксировал 67,1 дБА на зимних шинах и 68,3 дБА – на летних. Итог закономерный, ведь летние покрышки жестче. Для сравнения: в тех же условиях летом Mazda 3 показывала 67,9 дБА, седан Volkswagen Polo – 66,8 дБА.

В целом по акустическому комфорту Emgrand – середнячок. Шум из колесных ниш особо не досаждает. Звук двигателя проникает в салон лишь на высоких оборотах при интенсивном разгоне. При этом Geely показался чуть тише, чем китайские одноклассники Kaiyi или Omoda.

Управление всеми системами, включая люк – через сенсорный дисплей на 12,3 дюйма.

Подсветка кнопок на руле тусклая – в солнечную погоду не видно, включен ли подогрев руля. Двухуровневая ниша под центральным дисплеем – суперудобное решение!

Расходы на ТО

Geely предлагает проходить ТО каждые 10 тысяч км или раз в год. Большинство расходников есть в продаже по умеренным ценам.

На заднем ряду нет раскладного подлокотника, зато спинка складывается в пропорции 60:40.

Сзади – два воздуховода вентиляции и USB-разъем. Для сравнения, у Kaiyi E5 воздуховод один, а у Омоды S5 его нет вовсе.

Примечательно, что в карте техобслуживания Эмгранда указано, что рабочая жидкость автомата меняется на пробеге 40 тысяч км, а далее он не обслуживается. Мы, конечно, рекомендуем и дальше менять жидкость с таким же интервалом или не реже, чем через 60 тысяч км при спокойной манере вождения. Так коробка прослужит дольше.

Если же у вас версия с механикой, то по регламенту масло в коробке придется менять каждые 40 тысяч км или раз в два года.

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