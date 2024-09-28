Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

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Geely Emgrand с заводским индексом SS11 выпускается с мая 2021 года. В Россию его везут из Китая с 1,5‑литровым атмосферником и классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. Такой комбинации на нашем рынке сегодня больше не найти. И в этом главный козырь Эмгранда, но не единственный.
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Не шумим
Машина попала к нам в сезон переобувки, и мы воспользовались возможностью измерить шум внутри салона. Благо зимними покрышками оказались «липучки» Hankook Winter i*cept iZ3. А летние – Giti Comfort F22. Это индонезийский бренд, который имеет заводы в Индонезии, США и Китае. Размерность шин в обоих случаях 205/50 R17.
Итак, на скорости 80 км/ч при движении по сухому асфальту московской кольцевой дороги (в отсутствии другого трафика) шумомер зафиксировал 67,1 дБА на зимних шинах и 68,3 дБА – на летних. Итог закономерный, ведь летние покрышки жестче. Для сравнения: в тех же условиях летом Mazda 3 показывала 67,9 дБА, седан Volkswagen Polo – 66,8 дБА.
В целом по акустическому комфорту Emgrand – середнячок. Шум из колесных ниш особо не досаждает. Звук двигателя проникает в салон лишь на высоких оборотах при интенсивном разгоне. При этом Geely показался чуть тише, чем китайские одноклассники Kaiyi или Omoda.
Расходы на ТО
Geely предлагает проходить ТО каждые 10 тысяч км или раз в год. Большинство расходников есть в продаже по умеренным ценам.
Примечательно, что в карте техобслуживания Эмгранда указано, что рабочая жидкость автомата меняется на пробеге 40 тысяч км, а далее он не обслуживается. Мы, конечно, рекомендуем и дальше менять жидкость с таким же интервалом или не реже, чем через 60 тысяч км при спокойной манере вождения. Так коробка прослужит дольше.
Если же у вас версия с механикой, то по регламенту масло в коробке придется менять каждые 40 тысяч км или раз в два года.
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