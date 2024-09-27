#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 сентября
Этот новый доступный «кореец» станет хорошей альтернативой «китайцам»
В России появились в продаже кроссоверы Hyundai...
Газель NN
27 сентября
Стала известна дата продаж полноприводного авто в нескольких типах кузова
ГАЗ готовится к запуску продаж в 2025 году...
Как дела у нашего автопрома прямо сейчас? Разбираемся с цифрами!
27 сентября
Как дела у нашего автопрома прямо сейчас? Разбираемся с цифрами!
В августе заводы в РФ выпустили на 5,2% больше...

Замена жидкости в коробке ее убила! Но жидкость была нормальная!

«За рулем» рассказал о рисках замены рабочей жидкости в автоматических коробках

Может ли быть замена вредной и привести к поломке

У совсем запущенной АКП, в которой жидкость не меняли никогда и она уже страдает рывками и пинками при работе, заметной пробуксовкой, замена жидкости может привести к полному выходу агрегата из строя. Такую коробку нужно ремонтировать, а не менять ATF.

Почитать еще: «Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать»

На пожилой коробке, которую не баловали частыми заменами жидкости, а то и не меняли ее никогда, полная замена может привести к выходу агрегата из строя. Старая жидкость содержала в себе огромное количество частиц, что делало ее как бы более вязкой, уплотняло уже старые, разношенные зазоры. А новая жидкость, имея нормальную вязкость, уже не обеспечит правильную работу автоматики агрегата, что приведет к пинкам, рывкам и даже полному отказу коробки.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Самостоятельно менять ATF или на сервисе

Частичную замену ATF вполне можно провести самостоятельно, если вы умеете, например, менять масло в моторе. Тут ошибок может быть несколько. Не поменять фильтр, если он меняется, неправильно поставить его уплотнительное кольцо и не добиться герметичности поддона.

Некоторые производители продают комплект из фильтра и уплотнительной прокладки поддона.
Некоторые производители продают комплект из фильтра и уплотнительной прокладки поддона.

Если коробка «неразборная» то можно ошибиться в выставлении правильного уровня жидкости. Тут надо строго следовать инструкции.

На некоторых АКП применена система выставления уровня с переливной трубкой.
На некоторых АКП применена система выставления уровня с переливной трубкой.

Если проводится частичная замена на сервисе, то нужно проследить, чтобы все описанные работы были выполнены.

А вот с полной заменой проблем больше. Аппаратная замена должна проводиться только при работающем двигателе.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

У некоторых сервисов есть нехороший метод полной замены жидкости, когда они направляют слив из радиатора охлаждения в емкость, а в трубку, уходящую в АКП, ничего не подают. Жидкость в агрегат потом доливают через заправочное отверстие.

Это неправильно, так как жидкость из этой трубки не просто сливается в поддон, а смазывает подшипники скольжения агрегата. При нормальной замене жидкости на аппарате объем входящей новой жидкости должен быть равен объему сливаемой старой жидкости.

На АКП без нижнего поддона уровень выставляется по переливу из отверстия под пробку, расположенного на нужной высоте.
На АКП без нижнего поддона уровень выставляется по переливу из отверстия под пробку, расположенного на нужной высоте.
  • А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 11
27.09.2024
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0