Замена жидкости в коробке ее убила! Но жидкость была нормальная!

«За рулем» рассказал о рисках замены рабочей жидкости в автоматических коробках

Может ли быть замена вредной и привести к поломке

У совсем запущенной АКП, в которой жидкость не меняли никогда и она уже страдает рывками и пинками при работе, заметной пробуксовкой, замена жидкости может привести к полному выходу агрегата из строя. Такую коробку нужно ремонтировать, а не менять ATF.

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На пожилой коробке, которую не баловали частыми заменами жидкости, а то и не меняли ее никогда, полная замена может привести к выходу агрегата из строя. Старая жидкость содержала в себе огромное количество частиц, что делало ее как бы более вязкой, уплотняло уже старые, разношенные зазоры. А новая жидкость, имея нормальную вязкость, уже не обеспечит правильную работу автоматики агрегата, что приведет к пинкам, рывкам и даже полному отказу коробки.

Самостоятельно менять ATF или на сервисе

Частичную замену ATF вполне можно провести самостоятельно, если вы умеете, например, менять масло в моторе. Тут ошибок может быть несколько. Не поменять фильтр, если он меняется, неправильно поставить его уплотнительное кольцо и не добиться герметичности поддона.

Некоторые производители продают комплект из фильтра и уплотнительной прокладки поддона.

Если коробка «неразборная» то можно ошибиться в выставлении правильного уровня жидкости. Тут надо строго следовать инструкции.

На некоторых АКП применена система выставления уровня с переливной трубкой.

Если проводится частичная замена на сервисе, то нужно проследить, чтобы все описанные работы были выполнены.

А вот с полной заменой проблем больше. Аппаратная замена должна проводиться только при работающем двигателе.

У некоторых сервисов есть нехороший метод полной замены жидкости, когда они направляют слив из радиатора охлаждения в емкость, а в трубку, уходящую в АКП, ничего не подают. Жидкость в агрегат потом доливают через заправочное отверстие.

Это неправильно, так как жидкость из этой трубки не просто сливается в поддон, а смазывает подшипники скольжения агрегата. При нормальной замене жидкости на аппарате объем входящей новой жидкости должен быть равен объему сливаемой старой жидкости.

На АКП без нижнего поддона уровень выставляется по переливу из отверстия под пробку, расположенного на нужной высоте.

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе.