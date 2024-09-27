Замена жидкости в коробке ее убила! Но жидкость была нормальная!
Может ли быть замена вредной и привести к поломке
У совсем запущенной АКП, в которой жидкость не меняли никогда и она уже страдает рывками и пинками при работе, заметной пробуксовкой, замена жидкости может привести к полному выходу агрегата из строя. Такую коробку нужно ремонтировать, а не менять ATF.
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На пожилой коробке, которую не баловали частыми заменами жидкости, а то и не меняли ее никогда, полная замена может привести к выходу агрегата из строя. Старая жидкость содержала в себе огромное количество частиц, что делало ее как бы более вязкой, уплотняло уже старые, разношенные зазоры. А новая жидкость, имея нормальную вязкость, уже не обеспечит правильную работу автоматики агрегата, что приведет к пинкам, рывкам и даже полному отказу коробки.
Самостоятельно менять ATF или на сервисе
Частичную замену ATF вполне можно провести самостоятельно, если вы умеете, например, менять масло в моторе. Тут ошибок может быть несколько. Не поменять фильтр, если он меняется, неправильно поставить его уплотнительное кольцо и не добиться герметичности поддона.
Если коробка «неразборная» то можно ошибиться в выставлении правильного уровня жидкости. Тут надо строго следовать инструкции.
Если проводится частичная замена на сервисе, то нужно проследить, чтобы все описанные работы были выполнены.
А вот с полной заменой проблем больше. Аппаратная замена должна проводиться только при работающем двигателе.
У некоторых сервисов есть нехороший метод полной замены жидкости, когда они направляют слив из радиатора охлаждения в емкость, а в трубку, уходящую в АКП, ничего не подают. Жидкость в агрегат потом доливают через заправочное отверстие.
Это неправильно, так как жидкость из этой трубки не просто сливается в поддон, а смазывает подшипники скольжения агрегата. При нормальной замене жидкости на аппарате объем входящей новой жидкости должен быть равен объему сливаемой старой жидкости.
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