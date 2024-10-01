Эти автобренды уйдут из России из-за утильсбора
Из РФ после индексации утильсбора могут уйти несколько китайских марок, предполагают участники рынка. Авторынок могут покинуть китайские бренды, демонстриующие низкий уровень продаж. Например, модели Livan и FAW, чьи продажи по итогам первого полугодия 2024 года составили 1,7 тыс. и 3,4 тыс. единиц соответственно.
Даже при невысоких ценах эти машины продаются вяло. Если они подорожают из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет, и импортировать их в РФ станет невыгодно, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша считает, что уйти могут только те компании, у которых и так плохие продажи.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
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Источник: «Российская газета»