Эти автобренды уйдут из России из-за утильсбора

Автоэксперт Рязанов: Livan и FAW могут покинуть РФ после повышения утильсбора

Из РФ после индексации утильсбора могут уйти несколько китайских марок, предполагают участники рынка. Авторынок могут покинуть китайские бренды, демонстриующие низкий уровень продаж. Например, модели Livan и FAW, чьи продажи по итогам первого полугодия 2024 года составили 1,7 тыс. и 3,4 тыс. единиц соответственно.

Даже при невысоких ценах эти машины продаются вяло. Если они подорожают из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет, и импортировать их в РФ станет невыгодно, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша считает, что уйти могут только те компании, у которых и так плохие продажи.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: «Российская газета»