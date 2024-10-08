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Эти машины точно не будут дорожать из-за утильсбора в России

«Автомобильные технологии»: Peugeot и Citroen не подорожали в России с 1 октября

С 1 октября в России заметно выросли ставки утильсбора на легковые автомобили, и с этим связывают их грядущее существенное подорожание. Но автомобили брендов Peugeot и Citroen не станут дороже, рассказал директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко.

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
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Эта компания является дистрибьютором и производителем Citroen и Peugeot. Она не планирует повышать цены на автомобили, как российской сборки, так и на импортные версии.

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На сегодняшний день в линейке компании представлено пять моделей: Citroen C5 Aircross; Citroen C5X; Peugeot 2008; Peugeot 4008; Peugeot 5008.

Citroen C5 Aircross выпускают в РФ на заводе в Калуге. Производство было запущено весной 2024 года. Как сообщили в компании, им удалось найти партнера из дружественной страны и договориться о поставке машинокомплектов и комплектующих.

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Стоимость автомобиля российского производства начинается от 3,899 млн руб. На модель действует официальная гарантия три года или 100 тыс. км пробега. Остальные модели, продающиеся в РФ, привозят по параллельным каналам. Стоимость Citroen C5X стартует от 3 969 000 руб. Peugeot 2008 сейчас стоит от 2 999 000 руб. Модели Peugeot 4008 и 5008 оцениваются в 3 899 000 и 4 199 000 руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

Citroen C5 Aircross
Citroen C5X
Peugeot 2008
Peugeot 4008
Peugeot 5008

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Citroen | Peugeot
Количество просмотров 17
08.10.2024
Фото:Depositphotos | Citroen | Peugeot
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