В Европе началась схватка за двигатель внутреннего сгорания

Volvo и еще 50 компаний за электромобилизацию, VW и Mercedes-Benz против

Шведская компания Volvo и еще 50 организаций неавтомобильной сферы призвали Брюссель придерживаться запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Однако крупнейшие европейские автопроизводители, как Volkswagen, предпочитают молчать.

Продажи электромобилей в Европе падают, что заставляет производителей сомневаться в необходимости полного перехода на электрические автомобили. Европейская комиссия настаивает на запрете, утверждая, что к 2050 году на дорогах должны остаться лишь автомобили с нулевыми выбросами.

Помимо Volvo, компании, такие как Uber и IKEA, подчеркивают, что европейская промышленность, в первую очередь, нуждается в определенности и предсказуемых условиях для инвестиций и развития бизнеса.

Однако многие автопроизводители не поддерживают эту инициативу.

Volkswagen признал неудачи в переходе на электромобили, что привело к закрытию заводов и увольнениям. В Mercedes-Benz тоже заявили, что срок прекращения продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания следует пересмотреть, а Stellantis временно приостановил производство электромобилей Fiat 500 из-за нулевого спроса.

Итальянский министр промышленности требует пересмотра планов по снижению выбросов, утверждая, что запрет ДВС может привести к потерям сотен тысяч рабочих мест.

Если двигатели внутреннего сгорания будут сохранены, это может открыть путь для активного внедрения синтетического и биотоплива.

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Источник: Hrot24