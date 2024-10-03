Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Exlantix ET
3 октября
Премиальный кроссовер пройдет суровые испытания на выносливость
Гибридную версию Exlantix ET готовят к...
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
3 октября
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
В российских колледжах откроются новые учебные...
Suzuki Ertiga
3 октября
Простой и надежный просторный «японец» теперь в России: известна цена
В России поступили в продажу новые минивэны...

Автопроизводитель сосредоточится на авто с ДВС и замедляет «зеленую» повестку

Skoda на фоне снижения спроса на электрокары продлевает срок автомобилей с ДВС

Руководство чешского автопроизводителя Skoda приняло решение отложить выпуск нового электрического универсала, дебют которого планировался до конца 2027 или 2028 года. Об этом пишут зарубежные СМИ.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Коррозия, вариатор, тяги, ABS – что ломается у популярной модели Chery

Изначально были планы собирать шесть моделей электромобилей, включая кроссоверы Elroq и Epiq, серийную версию концепта Vision 7S, а также сделать обновления для Enyaq и Enyaq Coupe. Но на фоне всеобщего снижения спроса на электромобили в Европе сроки выпуска универсала пересмотрели.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По словам генерального директора Skoda Клауса Зеллмера, замедление перехода на электромобили вынудило компанию пересмотреть планы. Более того, Skoda также продлила срок службы бензиновых моделей до 2030 года, включая Fabia, Kamiq и Scala. Первоначальные планы подразумевали их уход с рынка к 2027 году.

Стоит отметить, что руководство Skoda грамотно адаптирует маркетинговую стратегию в зависимости от спроса потребителей и гибко реагирует на изменения на рынке, предлагая не только электрокары, но и машины с ДВС.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: pledgetimes.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
03.10.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0