Автопроизводитель сосредоточится на авто с ДВС и замедляет «зеленую» повестку

Skoda на фоне снижения спроса на электрокары продлевает срок автомобилей с ДВС

Руководство чешского автопроизводителя Skoda приняло решение отложить выпуск нового электрического универсала, дебют которого планировался до конца 2027 или 2028 года. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Изначально были планы собирать шесть моделей электромобилей, включая кроссоверы Elroq и Epiq, серийную версию концепта Vision 7S, а также сделать обновления для Enyaq и Enyaq Coupe. Но на фоне всеобщего снижения спроса на электромобили в Европе сроки выпуска универсала пересмотрели.

По словам генерального директора Skoda Клауса Зеллмера, замедление перехода на электромобили вынудило компанию пересмотреть планы. Более того, Skoda также продлила срок службы бензиновых моделей до 2030 года, включая Fabia, Kamiq и Scala. Первоначальные планы подразумевали их уход с рынка к 2027 году.

Стоит отметить, что руководство Skoda грамотно адаптирует маркетинговую стратегию в зависимости от спроса потребителей и гибко реагирует на изменения на рынке, предлагая не только электрокары, но и машины с ДВС.

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Источник: pledgetimes.com