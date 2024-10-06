Абсолютно новые БЕЛАЗы показали на видео

Блогер рассказал о «зеленых» самосвалах БЕЛАЗ-7513Е и БЕЛАЗе-7513Р

Постоянные читатели «За рулем» помнят, что еще в апреле нынешнего года в Жодино представили две новые модели карьерной техники, причем в обеих применены «зеленые» технологии. Речь, конечно, о БЕЛАЗе-7513Е, который имеет полностью электрическую силовую установку, и о БЕЛАЗе-7513Р, двигатель которого работает на СПГ (сжиженном природном газе).

Теперь подготовлено подробное видео об истории самой серии БЕЛАЗ-7513 (одной из популярнейших в линейке белорусского завода) и о новейших пополнениях в ее составе. Новинки показаны в движении, есть подробное описание того, как работают их силовые агрегаты.

Напомним, «электричка» имеет грузоподъемность 120 тонн, газовый БЕЛАЗ-7513Р – 130 тонн. У первого – 26 литий-ионных батарей общей мощностью более 1 500 кВт. У второго – газовый ДВС с отдачей 1194 кВт. По словам разработчиков, обе машины экономически более эффективны, чем аналогичные машины с обычными дизельными моторами. Смотрим!

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Источник: ПРО Технику