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Салон из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей — все об автоновинке

Состоялась мировая премьера кроссовера Skoda Elroq по цене от 3,5 млн рублей

Чешский автопроизводитель Skoda презентовал новый кроссовер Elroq, ожидается, что выход новинки на рынок состоится в 2025 году, сообщили в пресс-службе бренда.

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Длина Skoda Elroq составляет 4488 мм, размер колесной базы –2765 мм, дорожный просвет равен 186 мм. Версия Sportline отличается черным декором, матричной оптикой и увеличенным спойлером.

Skoda Elroq
Skoda Elroq

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Кроссовер построен на базе модульной платформы MEB, это значит, что у Skoda Elroq независимая многорычажная подвеска сзади, стойки МакФерсон спереди и барабанные задние тормоза.

Skoda Elroq стал первой моделью бренда, выполненном в новом прочтении дизайна компании Modern Solid. Минималистский внешний вид сочетает в себе надежность, функциональность и аутентичность, создавая при этом ощущение безопасности и силы, подчеркивают в пресс-службе. У автомобиля узкие светодиодные фары, оригинальная решетка радиатора и большие колеса.

Skoda Elroq
Skoda Elroq

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Оригинальной фишкой кроссовера является его салон, отделанный материалами из переработанных пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей.

Три версии Skoda Elroq из четырех оснащены электромотором на задней оси. Мощность составляет 170, 204 и 286 л.с., в варианте Elroq 85x с полным приводом мощность составляет 299 л.с. Что касается стоимости, то она будет начинаться от 34 тыс. евро (примерно 3,5 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

Skoda Elroq
Skoda Elroq First Edition
Skoda Elroq First Edition
Skoda Elroq Sportline
Skoda Elroq
Skoda Elroq
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Источник: skoda-storyboard.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 21
04.10.2024
Фото:Skoda
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