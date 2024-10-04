Салон из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей — все об автоновинке
Чешский автопроизводитель Skoda презентовал новый кроссовер Elroq, ожидается, что выход новинки на рынок состоится в 2025 году, сообщили в пресс-службе бренда.
Длина Skoda Elroq составляет 4488 мм, размер колесной базы –2765 мм, дорожный просвет равен 186 мм. Версия Sportline отличается черным декором, матричной оптикой и увеличенным спойлером.
Кроссовер построен на базе модульной платформы MEB, это значит, что у Skoda Elroq независимая многорычажная подвеска сзади, стойки МакФерсон спереди и барабанные задние тормоза.
Skoda Elroq стал первой моделью бренда, выполненном в новом прочтении дизайна компании Modern Solid. Минималистский внешний вид сочетает в себе надежность, функциональность и аутентичность, создавая при этом ощущение безопасности и силы, подчеркивают в пресс-службе. У автомобиля узкие светодиодные фары, оригинальная решетка радиатора и большие колеса.
Оригинальной фишкой кроссовера является его салон, отделанный материалами из переработанных пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей.
Три версии Skoda Elroq из четырех оснащены электромотором на задней оси. Мощность составляет 170, 204 и 286 л.с., в варианте Elroq 85x с полным приводом мощность составляет 299 л.с. Что касается стоимости, то она будет начинаться от 34 тыс. евро (примерно 3,5 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).
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Источник: skoda-storyboard.com