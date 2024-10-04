Эти популярные «китайцы» уже подорожали после индексации утильсбора

Цены на кроссоверы Changan CS55Plus и CS95 New выросли в РФ на 100 тыс. рублей

Компания Changan увеличила стоимость среднеразмерного кроссовера CS55Plus и большого семиместного CS95 New на 100 тысяч рублей, или 2,3-3,8%. Changan CS55Plus стал дороже во всех комплектациях и в каждой из них сохранил «дополнительную выгоду» в 80 тыс. рублей, доступную при полной оплате автомобиля при его покупке.

Changan CS95 New

Changan CS95 New стал дороже только в двух «старших» (Tech и Black edition tech) комплектациях, у которых этой скидки нет. У двух других (DLX и Black edition) она предусмотрена и при тех же условиях позволяет сэкономить 100 тыс. рублей.

Changan CS55 Plus

Подорожавший Changan CS55Plus с учетом прямой скидки теперь стоит от 2 649 900 до 2 769 900 рублей в зависимости от комплектации, а Changan CS95 New в версиях Tech и Black edition tech – 4 409 900 и 4 479 900 рублей соответственно.

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Источник: «Автоновости дня»