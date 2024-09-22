Названы самые доступные новые модели Toyota в России

Toyota Corolla Cross и CH-R вошли в топ самых дешевых моделей Toyota в РФ

Автомобили популярного в России бренда Toyota продолжают поставлять в страну по параллельным каналам. Ресурс Autonews изучил предложения дилеров и выделил пять самых доступных моделей.

На первой строчке кроссовер Toyota Corolla Cross: машина 2024 г. в. с 2,0-литровым мотором мощностью 169 л. с. и в комплектации Ultimate Edition стоит от 3,3 млн рублей. Среди опций авто цифровая панель приборов, люк, медиасистема с крупным экраном и навигацией.

Toyota Corolla Cross

Чуть дороже стоит Toyota Camry 2022 г. в. с 2,0-литровым двигателем мощностью 178 л. с. в исполнении Luxury. Ее цена начинается от 3,44 млн рублей (с учетом скидок). У такого седана 110 различных опций, в числе которых климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком.

Toyota Camry

Далее в рейтинге следует Toyota C-HR. Кроссовер 2023 г. в. с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с. в комплектации Deluxe Edition с учетом скидок стоит 3,59 млн рублей. В комплектацию входит адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, различные системы помощи водителю.

Toyota C-HR

Toyota Wildlander на четвертой строчке. Кроссовер 2023 года с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с. в комплектации Premium с учетом скидок за кредит и trade-in продают по цене от 3,59 млн рублей. Полного привода нет, но автомобиль богато оснащен.

Toyota Wildlander

Замыкает пятерку самых доступных новых авто Toyota у российских дилеров электрическая Toyota bZ4X. Автомобиль 2023 г. в. в версии Air продается по цене от 3,69 млн рублей. Мощность мотора составляет 204 л. с., запас хода равен 440 км. В комплектацию входят датчики света и дождя, система кругового обзора, климат-контроль, различные системы безопасности и другое.

Toyota bZ4X

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Источник: Autonews