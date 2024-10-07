Японская марка, хорошая комплектация – новый (!) седан за 2,3 млн. А что не так?

«За рулем» рассказал о седанах Toyota Levin, поставляющихся в РФ по параимпорту

На фронте параимпорта без перемен: никаких всплесков активности и только дорогие машины с ценой 6-12 млн рублей. Ситуация едва ли станет проще с введением нового утильсбора, однако исключения из правил по-прежнему есть – довольно приятные, хоть и редкие. Именно такие нашел для вас эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Toyota Levin

И одна из таких машин – это переднеприводный седан Toyota Levin, цены на который в РФ начинаются с 2,25 млн рублей. Клон Короллы поколения E210, собранный для китайского рынка на китайском же СП GAC-Toyota, отличается от «сестры», производящейся в Китае на другом СП, нюансами дизайна, оснащением и линейкой агрегатов... А если подробнее?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– У нас седан Levin представлен в самой доступной версии – с мотором 1.2 (116 л.с.) и вариатором. Это точно не про большой ресурс, да и к общей надежности агрегатов есть вопросы. Двигатель 8NR-FTS – полностью алюминиевый, с прямым впрыском и турбонаддувом, топливо – АИ-98. Присутствует масложор с малых пробегов, быстро засоряющийся клапан EGR, капризный ТНВД, недолговечная водяная помпа.

Но до 80-100 тысяч км никаких серьезных поломок быть не должно, равно как и у вариатора серии К120. Это тоже передовая разработка, от аналогов отличается наличием механической первой передачи – защита от резких стартов, усугубляющих износ уязвимых элементов CVT.

Оснащение по китайским понятиям среднее, но надо учитывать, что полноценный набор электронных ассистентов присутствует уже в «базе» – активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения столкновений.

Впрочем, зацикливаться именно на Тойоте нет никакого смысла – у нас для вас есть еще несколько новинок параимпорта от именитых брендов.