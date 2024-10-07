«Японец» и «немец» за 2,4 млн и еще две новинки параимпорта

«За рулем» рассказал о некитайских новинках, которые появились в России осенью

Еще летом ожидаемое повышение с 1 октября 2024 года ставок утильсбора подвигло дилеров активизировать усилия по добыче новых машин – запасались впрок по «старым тарифам».

Ставки повысили, что означает автоматическое подорожание автомобилей. Однако утильсбор вырастет одинаково для всех ввозимых новых машин – и официальных, и по схеме параллельного импорта. Так что и подорожают они примерно одинаково.

Но, вероятно, «параимпорт» будет дорожать более медленными темпами. И в декабре разумно ожидать скидок – на нераспроданные экземпляры, выпущенные в этом году.

Как и раньше, совсем уж недорогие модели в последние месяцы к нам почти не попадали, если не считать локальные партии изделий, например, иранского автопрома. Торговать ими невыгодно – малая прибыль. Охотнее всего везут модели ценового диапазона 6-12 млн рублей – среди них, в частности, Toyota Highlander и Volkswagen Touareg.

Больший интерес представляют машины некогда бюджетного сегмента, который сегодня разместился в границах 2-4 млн рублей. Таких среди параллельного импорта кот наплакал, но кое-что найти можно.

Toyota Levin

Переднеприводный седан – клон Короллы, созданный для китайского рынка. Стоит при этом чуть дешевле оригинала. Цены в России стартуют от 2,25 млн рублей.

Эта модель Тойоты в ходу с 2019 года, в 2022-м прошла рестайлинг. Сборка – китайское СП GAC-Toyota. От подлинной Короллы поколения E210 (ее в Китае собирает другое СП) слегка отличается дизайном, оснащением и линейкой агрегатов.

У нас седан Levin представлен в самой доступной версии – с мотором 1.2 (116 л.с.) и вариатором. Это точно не про большой ресурс, да и к общей надежности агрегатов есть вопросы.

Двигатель 8NR-FTS – полностью алюминиевый, с прямым впрыском и турбонаддувом, топливо – АИ-98.

Присутствует масложор с малых пробегов, быстро засоряющийся клапан EGR, капризный ТНВД, недолговечная водяная помпа. Но до 80-100 тысяч км никаких серьезных поломок быть не должно, равно как и у вариатора серии К120. Это тоже передовая разработка, от аналогов отличается наличием механической первой передачи – защита от резких стартов, усугубляющих износ уязвимых элементов CVT.

Оснащение по китайским понятиям среднее, но надо учитывать, что полноценный набор электронных ассистентов присутствует уже в базе – активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения столкновений.

Kia Seltos

Компактный кроссовер в рестайлинговой версии, которая к нам в 2022 году попасть не успела. Цена: от 3,1 млн рублей.

Возможны два варианта Kia Seltos: с мотором 1.5 (115 л.с.) или 2.0 (149 л.с.). В обоих случаях – вариатор и передний привод. Происхождение первого варианта, скорее всего, китайское – СП Dongfeng-Kia. Второй – завод «Сарыаркаавтопром» в Казахстане, где рестайлинговый Seltos выпускают с 2023 года.

Турбодвигатель G4LH 1.5 линейки Smartstream у нас слабо изучен. Прямой впрыск означает высокую требовательность к качеству топлива и масла. А заодно – появление нагара на впускных клапанах и поршневых кольцах. Двухлитровый мотор – это прекрасно знакомый нам атмосферник G4NA серии Nu.

Вариатор C0GF1 официально именуют «интеллектуальным» (хотя интеллекта у него примерно столько же, как и у других) и обозначают как IVT. Гораздо важнее, что вместо толкающего ремня, как у большинства вариаторов, здесь более дорогая и стойкая тянущая цепь, что роднит конструкцию с крепкими CVT Subaru. По надежности и ресурсу это лучше, но где чинить такой редкий агрегат – непонятно.