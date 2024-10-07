Из-за риска возгорания объявлен масштабный отзыв модели

Nissan отзовет более 23 тысяч Leaf 2019-2020 годов выпуска из-за дефекта батареи

Японский производитель Nissan анонсировал отзыв более 23 тысяч автомобилей модели Leaf 2019-2020 годов выпуска. В них обнаружили дефект, связанный с перегревом высоковольтной батареи во время быстрой зарядки.

Автоконцерн настоятельно рекомендует владельцам данных моделей не использовать быструю зарядку до устранения неисправности. Все 23 887 автомобилей, попавших под отзыв, поддерживают зарядку через разъем CHAdeMO уровня 3. Отмечается, что владельцы могут почувствовать запах гари и прерывание процесса быстрой зарядки.

Nissan Leaf

В настоящее время инженеры Nissan работают над обновлением интерфейса программы, чтобы предотвратить возможные термические инциденты. Ожидается, что оно будет готово в ноябре 2024 года. Стоит отметить, что Nissan Leaf – один из самых доступных электромобилей в США, цены на модель 2025 года стартуют от 28,140 тыс. долларов без учета льгот (порядка 2,66 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: 32cars.ru