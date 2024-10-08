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Отечественные электрокары вошли в топ-5 самых популярных у россиян — называем марки

«Автостат»: топ-5 самых популярных электрокаров в России возглавляют «японцы»

По состоянию на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 16,9 тыс. электромобилей японских брендов – это 33,3% от общего количества. Такими данными поделились эксперты аналитического агентства «Автостат».

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В ходе подготовки отчета «Электрокары и гибриды в России» аналитики выяснили, что машины японского производства занимают лидирующие позиции в «электропарке» Российской Федерации. Но и «китайцы» от них не отстают – на их долю приходится 27,2% рынка электрокаров в РФ.

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По итогам шести месяцев насчитывалось 13,8 тыс. электрокаров из Китая, затем в списке идут немецкие (7,4 тыс. шт.) и американские (6,8 тыс. шт.) электромобили. Им принадлежит 14,7% и 13,4% парка соответственно. Отечественные электромобили тоже вошли в топ-5, на их долю приходится 4,4 тыс. экземпляров с долей рынка 8,6%. На долю всех остальных приходится менее 3%.

Эксперты отмечают, что среди японских электрокаров, зарегистрированных в России, выделяется бренд Nissan. У «китайцев» лидирует Zeekr, у «немцев» – Volkswagen и Audi, у «американцев» – Tesla, а у отечественных марок – Evolute и Москвич.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Количество просмотров 2
08.10.2024
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