Японцы снова всех удивили: создали КПП, имитирующую работу классической «механики»

Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара

Несмотря на наличие неоспоримых достоинств у электромобилей Toyota, приверженцы из числа автомобилистов старой школы указывают на немаловажный недостаток японских электрокаров: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач.

Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара

Если первая проблема была успешно решена установкой, имитирующей рев двигателя, то в случае с механикой специалистам компании пришлось разработать специальную концепцию.

Чтобы сделать свои электрокары более привлекательными в глазах потенциальных покупателей, разработчики Toyota изобрели систему, которая симулирует переключение передач. Традиционно в современных автомобилях количество передач МКП редко превышает 6-7 ступеней, но недавно Toyota запатентовала виртуальную механику, предусматривающую до 14 ступеней.

Причем отмечается, что количество ступеней в виртуальной КП не ограничено ничем, кроме желания водителя. В описании к патентной заявке производитель уточнил, что автовладелец по своему усмотрению может выбрать шесть и более или менее ступеней — нет никаких физических ограничений.

Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара

Система пересчитывает передаточные числа в зависимости от общего количества ступеней, а переключение передач осуществляется с помощью классической рукоятки с электронным индикатором на верхушке. После того как водитель выберет ту или иную передачу, рукоятка возвращается в нейтральное положение. Представителям СМИ удалось протестировать виртуальную механику Toyota, и, по их ощущениям, она абсолютно ничем не отличается от настоящей.

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Источник: 110km.ru