Японцы снова всех удивили: создали КПП, имитирующую работу классической «механики»

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Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара

Несмотря на наличие неоспоримых достоинств у электромобилей Toyota, приверженцы из числа автомобилистов старой школы указывают на немаловажный недостаток японских электрокаров: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач.

Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара
Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара

Если первая проблема была успешно решена установкой, имитирующей рев двигателя, то в случае с механикой специалистам компании пришлось разработать специальную концепцию.

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Чтобы сделать свои электрокары более привлекательными в глазах потенциальных покупателей, разработчики Toyota изобрели систему, которая симулирует переключение передач. Традиционно в современных автомобилях количество передач МКП редко превышает 6-7 ступеней, но недавно Toyota запатентовала виртуальную механику, предусматривающую до 14 ступеней.

Причем отмечается, что количество ступеней в виртуальной КП не ограничено ничем, кроме желания водителя. В описании к патентной заявке производитель уточнил, что автовладелец по своему усмотрению может выбрать шесть и более или менее ступеней — нет никаких физических ограничений.

Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара
Toyota запатентовала имитацию механики на 14 передач для электрокара

Система пересчитывает передаточные числа в зависимости от общего количества ступеней, а переключение передач осуществляется с помощью классической рукоятки с электронным индикатором на верхушке. После того как водитель выберет ту или иную передачу, рукоятка возвращается в нейтральное положение. Представителям СМИ удалось протестировать виртуальную механику Toyota, и, по их ощущениям, она абсолютно ничем не отличается от настоящей.

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Источник: 110km.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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