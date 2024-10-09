Новый 313-сильный кроссовер от BMW в обход санкций добрался до России
На авторынке России стартовали продажи первого электрического кроссовера от бренда BMW с внушительным запасом хода – iX1 xDrive30, цена новинки составляет 5,19 млн рублей.
BMW iX1 оснащен силовой установкой мощностью 313 л.с. (230 кВт), для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится всего 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена до 180 км/ч, а запаса хода хватает до 440 км, емкость батареи – 64,7 кВт.ч. На заряд батареи до 80% потребуется примерно 30 минут.
Внешне BMW iX1 сохранил фирменные черты бренда, в базовой комплектации заявлены: панорамная крыша, адаптивные светодиодные фары и акустическая защита пешеходов. Интерьер кроссовера отличается спортивными элементами с отделкой Sensatec и различными технологическими решениями, включая систему Harman Kardon и электрорегулировку сидений.
В салоне установлена новейшая мультимедийная система BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями диагональю 10,25 и 10,7 дюйма, они поддерживают BMW OS 8. Управление климат-контролем и мультимедиа осуществляется через тачскрин, есть проекционный дисплей и встроенная камера для мониторинга состояние водителя (можно также делать селфи).
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Источник: speedme.ru