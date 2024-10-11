В Россию привезли переднеприводный кроссовер Kia

Электрокроссовер Kia EV5 2024 оценили в ₽5,9 млн

Новый электрический кроссовер Kia EV5 появился в продаже в России, у одного из дилеров новинку можно приобрести за 5,9 млн рублей.

Kia EV5 оснащен электродвигателем на передней оси мощностью 217 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится 8,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 185 км/ч.

Автомобиль создан на инновационной платформе E-GMP с 800-вольтовой системой, благодаря этому достигается высокая эффективность зарядки, а ресурс батареи увеличивается. Представленная в России версия получила батарею емкостью 64,2 кВт*ч, запаса хода которой хватит до 530 км. Платформа поддерживает быструю зарядку, для заряда до 80% понадобится всего 18 минут при применении мощного зарядного устройства постоянного тока.

KIA EV5

Габариты кроссовера составляют 4615/1875/1715 мм, размер колесной базы – 2750 мм. В салоне Kia EV5 установлены панорамные дисплеи, в помощь водителю – современные системы безопасности и поддержки, салон отделан высококачественными материалами.

В ближайшее время ожидаются поставки полноприводной версии Kia EV5, до первой «сотни» автомобиль разгоняется 6,1 секунды благодаря дополнительному мотору на задней оси мощностью 95 л.с.

KIA EV5

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Источник: speedme.ru