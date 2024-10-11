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В России на трассах М-4 «Дон» и М-12 «Восток» тестируют беспилотные авто

Глава НАС Шапарин рассказал, что Илон Маск подглядел идею роботакси в России

Автопилотируемые такси в России существуют уже давно, просто инновационные разработки российских ученых и инженеров пока не нашли широкого практического применения. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Он подчеркнул, что новации в сфере искусственного зрения и автопилотируемого транспорта в России уже давно вышли на передовой уровень. В настоящее время беспилотники тестируются на платных трассах М-4 «Дон» на М-12 «Восток», а также в Сочи, Иннополисе (Татарстан) и Сколково.

«В России уже давно есть автопилотируемое такси, поэтому Илон Маск просто посмотрел на то, что есть у нас. Я лично ездил на роботизированном такси в Москве. Машина ездит по маршруту, который можно задавать. Я видел их и в Сочи, то есть беспилотники имеют достаточно широкую географию использования», – констатирует вице-президент НАС.

Шапарин подчеркнул, что в России разработкой этой темы занимается целый пул компаний, включая крупнейшего IT-гиганта России «Яндекс». Практическому применению роботакси препятствует ряд юридических пробелов в законодательстве стран, а правовые нормы не предусматривают отсутствие водителя за рулем транспортного средства.

«По факту в мире не так уж много стран, где есть развитые роботизированные технологии, в этом смысле нашими гражданами есть, чем гордиться», – уточняет специалист.

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В будущем пассажирские перевозки будут ориентироваться на то, чтобы заменить водителей искусственным интеллектом. К тому же, сейчас повсеместно ощущается острая нехватка водителей, уточняет Шапарин. Согласно данным НАС, порядка 66% российских грузоперевозчиков простаивает из-за отсутствия квалифицированных водителей.

Напомним, миллиардер Илон Маск на этой неделе презентовал прототипы двух новых разработок компании Tesla: роботизированного такси Cybercab и беспилотного фургона Robovan.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Артем Геодакян/ТАСС I АГН Москва I Tesla
Количество просмотров 23
11.10.2024
Фото:Артем Геодакян/ТАСС I АГН Москва I Tesla
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