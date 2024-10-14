Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Профессиональный автогонщик против машины с ИИ: кто теперь победит?
14 октября
Профессиональный автогонщик против машины с ИИ: кто теперь победит?
Российский гонщик Даниил Квят проведет заезд...
Автовладельцам напомнили, что нужно сделать в межсезонье
14 октября
Автовладельцам напомнили, что нужно сделать в межсезонье
В Госавтоинспекции МВД РФ рассказали, как...
Хочу заменить сиденья в авто — это разрешено?
14 октября
Хочу заменить сиденья в авто — это разрешено?
Глава ГАИ разъяснил процедуру внесения...

Вот что водители говорят о ценах на машины после повышения утильсбора

«За рулем»: повышение утильсбора большинство автомобилистов не взволновало

В России покупательский бум на автомобили – в первую неделю октября темпы продаж новых легковушек в очередной раз побили рекорд. Многие эксперты сходятся во мнении, что ажиотаж появился на фоне индексации утильсбора на ввозимые в страну автомобили.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Напомним, чтобы ввезти в РФ машину в возрасте до 3 лет с движком до 2.0, вместо прежних 300 600 рублей дилеру теперь нужно заплатить 556 200 рублей – едва ли конечная цена от этого упадет. Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, действительно ли скорое переписывание прайсов заставляет мыслить в духе «бери сейчас – потом будет дороже»? В опросе приняло участие более 2,3 тысячи человек.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Небольшая группа в 3% респондентов уже замечают рост цен в автосалонах и, соответственно, не считают, что можно успеть купить авто по старой цене. Еще 4% считают, что паниковать не стоит, цены едва ли подскочат взрывообразно.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще 8% вообще не в курсе, что прайсы на новые авто по какой-то определенной причине должны пойти вверх. А подавляющее большинство (85%) не считает, что цены до повышения утильсбора корректно считать «старыми» – они уже давно выросли настолько, что как-то дополнительно расстраиваться в связи с последними новостями нет никакой надобности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 5
14.10.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0