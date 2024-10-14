Вот что водители говорят о ценах на машины после повышения утильсбора
В России покупательский бум на автомобили – в первую неделю октября темпы продаж новых легковушек в очередной раз побили рекорд. Многие эксперты сходятся во мнении, что ажиотаж появился на фоне индексации утильсбора на ввозимые в страну автомобили.
Напомним, чтобы ввезти в РФ машину в возрасте до 3 лет с движком до 2.0, вместо прежних 300 600 рублей дилеру теперь нужно заплатить 556 200 рублей – едва ли конечная цена от этого упадет. Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, действительно ли скорое переписывание прайсов заставляет мыслить в духе «бери сейчас – потом будет дороже»? В опросе приняло участие более 2,3 тысячи человек.
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Небольшая группа в 3% респондентов уже замечают рост цен в автосалонах и, соответственно, не считают, что можно успеть купить авто по старой цене. Еще 4% считают, что паниковать не стоит, цены едва ли подскочат взрывообразно.
Еще 8% вообще не в курсе, что прайсы на новые авто по какой-то определенной причине должны пойти вверх. А подавляющее большинство (85%) не считает, что цены до повышения утильсбора корректно считать «старыми» – они уже давно выросли настолько, что как-то дополнительно расстраиваться в связи с последними новостями нет никакой надобности.
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