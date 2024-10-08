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Назван срок, когда россияне перестанут покупать машины

Кадаков, «За рулем»: Мертвый сезон на авторынке наступит в феврале

В первую октябрьскую неделю в России было продано 56 051 новая машина, и это очередной рекордный недельный показатель последних двух лет. Предыдущий рекорд зафиксирован 23-29 сентября 2024 года, когда дилеры смогли продать 47 015 единиц транспорта.

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Таким образом, за последнюю неделю продажи машин выросли на 19,2%, причем легковушки составили 49 438 штук из общего числа и тоже прибавили – на 18,6%.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Понятно, что это не фактические продажи/сделки, а регистрации транспорта – в том числе машин, купленных в последнюю (ажиотажную) неделю сентября. Но все идет по тому сценарию, о котором я говорил: нынешнее повышение утилизационного сбора не отвадит покупателей от автосалонов.

Даже наоборот: продажи в октябре будут явно не ниже, чем в рекордном сентябре. Дилеры продадут 150–160 тысяч машин. Возможно, продажи чуть просядут в ноябре, но в декабре снова будет подъем. Мертвый сезон настанет лишь в январе-феврале.

По оценкам экспертов, российские покупатели стремятся купить автомобили, пока они не стали дороже в связи с повышением утилизационного сбора с 1 октября. Очевидно, что цены не подскочат одномоментно, но покупательский ажиотаж последние новости определенно вызвали – продажи новых легковых машин бьют рекорд вторую неделю подряд.

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И понятно, почему. Например, если до октября утильсбор на ввозимые дилером автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров составлял около 300 600 рублей, то с октября он вырос до 556 000 рублей. Значительный рост цен на новые легковушки эксперты ожидают уже в ближайшие месяцы.

Источник: Автостат, Максим Кадаков

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Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 12
08.10.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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