Россияне скупают автомобили перед подорожанием

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Сентябрьские продажи легковых автомобилей бьют рекорд 2021 года

На фоне повышения утильсбора и ожидающегося роста цен на автомобили продажи легковушек бьют рекорды. За минувшую неделю 23–29 сентября продажи новых легковых автомобилей выросли на 14% по отношению к прошлой неделе, до 41,7 тыс. штук. Посчитано, что за 28 дней первого осеннего месяца дилеры продали 153,5 тыс. машин.

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Исходя из ежедневных продаж в первую и последнюю недели месяца, источник делает вывод, что за весь сентябрь могло быть продано почти 165 тысяч автомобилей, что является рекордом за последние почти полтора года. Больше легковушек продали лишь в апреле 2021-го – 171,5 тысячи машин, и с тех пор ежемесячные продажи никогда не превышали уровень в 150 тысяч авто.

Аналитики считают, что ажиотаж (и отчасти – искусственно разгоняемый по принципу «бери сейчас – потом будет дороже») появился на фоне индексации утильсбора на ввозимые в страну автомобили. Напомним, с 1 октября ставки на всю технику выросли на 70-85%, и затронет это юрлиц и тех, кто импортирует автомобили для перепродажи.

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Теперь, чтобы ввезти легковой автомобиль в возрасте до 3 лет с объемом двигателя до 2 л, вместо прежних 300 600 рублей дилеру придется заплатить 556 200 рублей – что очевидным образом должно сказаться на конечной цене машины. Кроме того, введена ежегодная индексация утильсбора — с 1 января каждого следующего года повышение на 10-15% в зависимости от типа транспорта.

Источник: Коммерсант

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Фото:ТАСС/Максим Шипенков
Количество просмотров 6
01.10.2024
Фото:ТАСС/Максим Шипенков
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