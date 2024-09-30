Кого в России не затронет повышение утильсбора — рассказываем

Как изменится жизнь российских автовладельцев с 1 октября

C 1 октября вступает в силу постановление Правительства РФ, предусматривающее поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что размер утильсбора вырастет, в среднем, на 70-85%.

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Утильсбор увеличится

С октября коэффициенты для новых моделей не старше трех лет с двигателем объемом до 1 л увеличиваются до 7,5, а для машин старше трех лет – до 19,17. В денежном эквиваленте это составляет 150,2 тыс. и 383,4 тыс. рублей.

На модели с двигателями 3-3,5 л утильсбор сейчас составляет 970 тыс. рублей и 1,485 млн рублей (коэффициенты – 48,5 и 74,25), а с 1 октября за такие машины придется заплатить уже 1,794 млн и 2,747 млн рублей (коэффициенты составят 89,73 и 137,36).

Отмечается, что, согласно закону, утильсбор оплачивают и импортеры, и автопроизводители, он рассчитывается за каждый ввезенный или выпущенный в России автомобиль. Но в зависимости от степени локализации стоимость утильсбора может быть полностью или частично скомпенсирована отечественным автозаводам из бюджета.

Кого не затронет новая мера

В Минпромторге подчеркивают, что повышение утильсбора не затронет граждан, ввозящих машины в РФ для личного пользования. Для них действуют льготные ставки: 0,17 (3,4 тыс. рублей) для новых автомобилей и 0,26 (5,2 тыс. рублей) – для машин старше трех лет.

Но это касается только автомобилей с мотором объемом не более 3 л. В течение года по льготе разрешено ввезти только одно транспортное средство, причем оно должно не менее года находиться в собственности импортера-физлица. В случае нарушения хотя бы одного из этих условий утильсбор придется уплачивать на общих основаниях.

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Источник: iz.ru