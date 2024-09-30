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Стало известно, почему россияне массово скупают машины на авторынке

Эксперт Фиронов объяснил, почему рост цен на авто осенью затронет все сегменты

Новые ставки утилизационного сбора, вступающие в силу с 1 октября 2024 года, спровоцируют на авторынке России росту цен на автомобили всех сегментов. Таким прогнозом поделился доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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Он предполагает, что сильнее всего изменятся цены на машины с объемом двигателя от одного до двух литров.

«Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», – уточнил эксперт.

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При этом Фиронов отмечает, что не стоит ждать резкого подорожания во всех категориях. Дело в том, что российские дилеры активно завозят на рынок автомобили по схеме параллельного импорта. Поэтому динамика роста цен будет сохраняться вплоть до конца текущего года, предупреждает Фиронов.

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Очевидно, что сбытовая сеть воспользуется моментом, чтобы получить прибыль. Уже сейчас на рынке искусственно раздувают ажиотаж по принципу – бери сейчас, потом будет дороже, подчеркивает эксперт. На этом фоне резкий рост продаж по итогам осени вполне закономерен, подытожил Фиронов.

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Источник: 1prime.ru

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Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
30.09.2024
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
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