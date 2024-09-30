Стало известно, почему россияне массово скупают машины на авторынке

Эксперт Фиронов объяснил, почему рост цен на авто осенью затронет все сегменты

Новые ставки утилизационного сбора, вступающие в силу с 1 октября 2024 года, спровоцируют на авторынке России росту цен на автомобили всех сегментов. Таким прогнозом поделился доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

Он предполагает, что сильнее всего изменятся цены на машины с объемом двигателя от одного до двух литров.

«Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», – уточнил эксперт.

При этом Фиронов отмечает, что не стоит ждать резкого подорожания во всех категориях. Дело в том, что российские дилеры активно завозят на рынок автомобили по схеме параллельного импорта. Поэтому динамика роста цен будет сохраняться вплоть до конца текущего года, предупреждает Фиронов.

Очевидно, что сбытовая сеть воспользуется моментом, чтобы получить прибыль. Уже сейчас на рынке искусственно раздувают ажиотаж по принципу – бери сейчас, потом будет дороже, подчеркивает эксперт. На этом фоне резкий рост продаж по итогам осени вполне закономерен, подытожил Фиронов.

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Источник: 1prime.ru