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На одном из участков трассы появилась специальная «музыкальная» разметка

Автотрасса в Белоруссии «исполняет» мелодию из репертуара «Песняров»

Музыкальная трасса появилась в Гомельской области Белоруссии, она призвана предотвратить возможные ДТП или съезд с дороги из-за потери управления транспортным средством. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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Отмечается, что при движении по трассе в салоне автомобиля возникает шумовой эффект, напоминающий мелодию песни «Белоруссия» в исполнении группы «Песняры».

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«Механизм работы музыкальной дороги очень прост: как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения (в правой колее), на которой особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни «Белоруссия» в исполнении группы «Песняры», – говорится в сообщении.

Разработкой музыкальной дороги занимались специалисты РУП «Гомельавтодор» совместно с Госавтоинспекцией. «Музыкальная» дорога находится на участке Бобруйск – Мозырь – граница Украины на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска. Шумовой эффект возникает при выезде на участок специальной разметки, на которую особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика.

«Основная задача нововведения – предотвращение ДТП по причине сна за рулем и съезда в кювет из-за потери управления. Аналогов подобной инновации в Республике Беларусь нет», – уточнили в УВД Гомельского облисполкома.

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Напомним, специалисты российской госкомпании «Автодор» разработали музыкальную разметку для платных автотрасс. Специальное программное обеспечение позволяет рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы во время движения по ней возникал эффект звучания музыкального фрагмента. Испытания разметки проведут на одном из участков М-11.

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Источник: t.me/uvdgomel

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / Сожский Форпост
Количество просмотров 8
12.10.2024
Фото:Telegram / Сожский Форпост
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