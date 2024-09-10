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В целях безопасности: в России на трассе внедрят новацию по оповещению водителей

Глава «Автодора» Петушенко: На трассе М-11 пройдут испытания музыкальной разметки

Испытание музыкальной разметки на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург планируется в текущем году. Об этом в расширенном интервью СМИ рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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Отвечая на вопрос о новациях, он уточнил, что разработанную специалистами разметку испытают на одном из участков трассы М-11.

«Из новых я бы отметил так называемую музыкальную разметку. Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина по какой-то причине начинает смещаться к обочине. Наши специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента», – уточнил глава компании.

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Еще одной новацией Петушенко назвал систему предупреждения водителей о выходе дикого животного на проезжую часть. Посредством тепловизоров и видеокамер система не только зафиксирует объекты, но и идентифицирует их. Вся информация будет передаваться на динамическое табло, установленное на подъезде к опасному участку.

«В рамках опытной эксплуатации такие системы установлены в Смоленской области на М-1, завершается монтаж комплекса на А-107», – уточнил топ-менеджер.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне развития скоростных дорог в России компания «Автодор» расширяет сеть многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Такие зоны предлагают водителям и пассажирам различные услуги в одном месте. В настоящее время на трассах «Автодора» уже функционирует более 100 таких зон. В 2023 году запущена работа 21 МФЗ, а к концу 2024 года их количество планируется увеличить до 115.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 41
10.09.2024
Фото:АГН Москва
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