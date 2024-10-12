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Маск: новые беспилотники Tesla будут в 10-20 раз безопаснее управляемых авто

Илон Маск показал роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan

Основатель и глава компании Tesla миллиардер Илон Маск презентовал на киностудии Warner Bros в штате Калифорния (США) прототипы двух новинок: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan.

Cybercab
Cybercab
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По словам Маска, стоимость электромобиля Cybercab без руля и педалей составит 30 тыс. долларов (порядка 2,9 млн рублей по текущему курсу). Зарядка автомобиля будет проходить по беспроводной технологии, а безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у управляемых.

Интерьер Cybercab
Интерьер Cybercab

Ожидается, что уже в 2025 году новинки выйдут на дороги Техаса и Калифорнии, в настоящее время готовы уже порядка 50 экземпляров. Затем планируется серийное производство моделей.

Интерьер Robovan
Интерьер Robovan

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«Автомобиль в автономном мире можно представить как небольшую гостиную. Вы просто сидите в небольшом зале и можете делать все, что захотите. А когда вы выйдете, то окажетесь в пункте назначения», – описал опыт поездки в роботакси основатель Tesla.

Примечательно, что экстерьером Robovan напоминает мини-автобус без руля, педалей и водителя. Его вместимость рассчитана на 20 человек, но он трансформируется для перевозки грузов.


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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 2
12.10.2024
Фото:Tesla
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