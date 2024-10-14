В России упала цена на самый доступный автомобиль Evolute

Электроседан Evolute i-Pro в октябре подешевел в РФ на 240 тыс. рублей

Российская марка Evolute снизила стоимость электрического седана i-Pro на 140 тыс. рублей. На автомобиль также действует прямая скидка в размере 100 тыс. рублей.

Теперь его цена составляет 2,85 млн рублей. К тому же Evolute i-Pro входит в программу льготного автокредитования, по которой можно получить скидку в размере 35% от рекомендованной розничной стоимости машины (но не более 925 тыс. рублей).

Evolute i-Pro

Evolute i-Pro представляет собой клон Dongfeng Aeolus E70. Седан оснащается электрическим двигателем мощностью 163 л.с. и тяговой батареей емкостью 53 кВт.ч, запас хода (NEDC) равен 420 км. Длина Evolute i-Pro составляет 4680 мм при колесной базе 2700 мм.

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Источник: «Автоновости дня»