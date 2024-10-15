В Россию привезли необычную BMW 5-er
Столичный дилер привез в Россию немецкий электрический бизнес-седан BMW i5 за 17 000 000 руб.
Модель в России предлагают в версии M60 xDrive с электрическим двигателем мощностью 601 л.с. или 442 кВт. Автомобиль продается с полным приводом и АКП.
BMW i5 официально представили в мае 2023 года. Тогда обновление получила вся линейка 5-Series. И впервые у автомобиля появилась полностью электрическая версия, получившая имя i5.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.
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Источник: Autonews.ru