В Россию привезли необычную BMW 5-er

В России появился в продаже 600-сильный электрический BMW i5 M60 за ₽17 млн

Столичный дилер привез в Россию немецкий электрический бизнес-седан BMW i5 за 17 000 000 руб.

Модель в России предлагают в версии M60 xDrive с электрическим двигателем мощностью 601 л.с. или 442 кВт. Автомобиль продается с полным приводом и АКП.

BMW i5 официально представили в мае 2023 года. Тогда обновление получила вся линейка 5-Series. И впервые у автомобиля появилась полностью электрическая версия, получившая имя i5.

BMW i5 M60

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Autonews.ru