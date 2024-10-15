Стало известно, когда в России появится первый электрокар Omoda

Omoda изменила планы по запуску на рынке РФ электрокроссовера Omoda E5

Китайская компания Omoda отложила вывод на российский рынок нового кроссовера E5, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

«В настоящее время мы не готовы обозначить точные сроки выхода данной модели в связи с анализом экономической целесообразности в изменившихся рыночных условиях», рассказали в пресс-службе компании.

Также в компании пояснили, что планы по Omoda E5 будут озвучены не ранее весны 2025 года. Ранее сообщалось, что на российском рынке Omoda E5 появится летом 2024 года.

Представленный на Пекинском автосалоне кроссовер Omoda C5 предполагается продавать в России в двух комплектациях.

Omoda E5

В компании Omoda уточнили, что коммерческие наименования двух комплектаций машины пока не определены, и пообещали «приятно удивить покупателей» ценой на электрокар.

Omoda E5

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»