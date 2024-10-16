В BMW оценили шансы Европы запретить бензиновые двигатели

Глава BMW Ципсе: Планы по запрету ДВС ставят под угрозу автопромышленность ЕС

Глава BMW Оливер Ципсе в ходе автосалона в Париже заявил, что идея отказа от двигателей внутреннего сгорания крайне отрицательно отразится на европейской автоиндустрии.

По его мнению, решение европейских властей, которое вступит в силу с 2035 года, приведет к «массовому падению всей индустрии» и поставит под угрозу европейскую автомобильную промышленность как таковую.

Ранее стало известно, что целый ряд автопроизводителей в мире фиксирует снижение прибыли. Так, выручка за первое полугодие крупнейшего автомобильного альянса Stellantis с портфелем из 14 различных брендов просела на 14%, или 85 млрд евро. Чистая прибыль компании снизилась практически вдвое, достигнув 5,6 млрд евро.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Bloomberg